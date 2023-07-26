محللة سياسية تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب إلغاء اتفاقية الحبوب

قالت المحللة السياسية علا شحود، إنّ روسيا ترى أنّ اتفاقية الحبوب كانت وسيلة لأوكرانيا، لاستلام الأسلحة من الدول الغربية.

3% من الحبوب كانت تذهب للدول الأفريقية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ كثير من الأبحاث تقول إنّ 3% من الحبوب كانت تذهب للدول الأفريقية والأكثر فقرًا في العالم، والغالبية الساحقة من الحبوب كانت تذهب للدول الغربية.

وأشارت إلى أنّ روسيا كانت لديها ذريعة لإلغاء الاتفاقية، نظرًا لأن الغالبية العظمى من الحبوب كانت تذهب للدول الأوروبية، وهي دول غنية، مؤكدة أنّ العائد من هذه الأموال كانت تحصل عليه أوكرانيا وتشتري به أسلحة.

بوتين وعد الدول الفقيرة بوصول الحبوب إليها مجانا

ولفتت إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعد الدول الفقيرة جدًا بأنّ الحبوب ستصل إليها في كل الأحوال، وأنّ روسيا مستعدة للتبرع بالحبوب لهذه الدول بالمجان بشكل كامل.