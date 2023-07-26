تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى

تشهد بعض الطرق والمحاور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، حيث ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى محور صفط بالجيزة وشارع الهرم وفيصل وشارع جامعة الدول العربية والبحر الأعظم وميدان سفنكس.

كثافات متحركة

وظهرت كثافات متحركة بمنطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، وفي مناطق عين شمس والمطرية ومصر الجديدة ومحور 26 يوليو، وفي نفق الأزهر وشارع رمسيس، وشارع جسر السويس باتجاه العباسية.

وتنشر الإدارة العامة للمرور خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، والقضاء على أي كثافات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، حيث يستعين رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات التي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية على الطرق.

كما تنتشر الخدمات المرور لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وضبط المخالفات بأنواعها كافة، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.