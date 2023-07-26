تعطل موقع «الخارجية الأمريكية» بسبب صعوبات فنية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، تعطل موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت، بسبب صعوبات فنية.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: «نعتذر، هذا الموقع يواجه حاليا صعوبات فنية، يرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع لحظات».

تعطل موقع وزارة الخارجية الأمريكية

وكانت مواقع حكومية أمريكية، تعرّضت لهجوم سيبراني في 15 يونيو الماضي، وقالت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، جين إيسترلي، إنّه جرى استغلال ثغرة برمجية في هجوم إلكتروني على عدة وكالات حكومية فيدرالية.

يذكر أنّه في فبراير الماضى، قال مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) إنّه يحقق في تعرض شبكة كمبيوترات خاصة بمكتب التحقيقات لهجوم سيبراني.

سبب تعطل موقع الخارجية الامريكية

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أنّ مسؤولي مكتب التحقيقات يعتقدون أنّ الهجوم يتعلق بنظام كمبيوتر تابع له في نيويورك يستخدم في تحقيقات خاصة.

وأشار إلى أنّ المحققين يعملون على الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادثة التي تم احتوائها.