فيلم البعبع يحقق 438 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنّ فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة، ما زال متفوقا في موسم الصيف الجاري، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة في قائمة إيرادات أمس.

إيرادات فيلم البعبع أمس بدور العرض

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم البعبع حقق أمس 438 ألف جنيه، وهو يدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية البعبع، التي يجسدها الفنان أمير كرارة، ويتورط مع عصابة تحاول قتله وسرقة أمواله، ويتفأجا بظهور أبناء له يتورطون معه في نفس القضية.

أبطال فيلم البعبع

والفيلم من بطولة الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري في تعاون مميز جمع بينهما، ويجمع العمل عدد من الأبطال أيضا، منهم محمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.