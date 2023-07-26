رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيلم البعبع يحقق 438 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
11:31 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
فيلم البعبع

فيلم البعبع

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنّ فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة، ما زال متفوقا في موسم الصيف الجاري، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة في قائمة إيرادات أمس.

إيرادات فيلم البعبع أمس بدور العرض

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم البعبع حقق أمس 438 ألف جنيه، وهو يدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية البعبع، التي يجسدها الفنان أمير كرارة، ويتورط مع عصابة تحاول قتله وسرقة أمواله، ويتفأجا بظهور أبناء له يتورطون معه في نفس القضية.

أبطال فيلم البعبع

والفيلم من بطولة الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري في تعاون مميز جمع بينهما، ويجمع العمل عدد من الأبطال أيضا، منهم محمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

اقرأ المزيد:

686 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما خلال يوم واحد

627 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينمات خلال 24 ساعة

558 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم «البعبع» في دور العرض أمس

436 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم «البعبع» في دور السينما أمس
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.