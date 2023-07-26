اعتماد نتيجة كلية التجارة بجامعة قناة السويس بنجاح 73%.. اعرف أسماء الأوائل

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس النتيحة النهائية لكلية التجارة، بنسبة نجاح بلغت73.42% من إجمالي 1724 طالبا.

وهنأ رئيس جامعة قناة السويس الخريجين، مؤكدا أن خريج كلية التجارة أصبح مطلوبا بصورة كبيرة في أسواق العمل المحلية والدولية، وأن الجامعة اهتمت بصقل مهارات الطلاب في اللغات المختلفة لتكون فرصة في العمل أفضل، لافتا إلى أن إدارة الأعمال أصبحت شريك أساسي في كل المجالات.

حصول 59 طالبا على تقدير امتياز

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب الاحصائيات الخاصة بالنتائج أن هناك 59 طالبا حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و71 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف و27 على تقدير عام ممتاز.

كما حصل 416 طالب على تقدير عام جيد جدا، و976 على تقدير عام جيد و 175 على تقدير عام مقبول، موجهًا التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم ، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

أسماء أوائل كلية التجارة بجامعة قناة السويس

وأعلنت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي: بالمركز الأول عماد صمويل لمعي شعبة محاسبة (انتظام)، بالمركز الثاني إيمان محمد على شعبة محاسبة (إنجليزية) ، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الطالبة منار محمد نعمان شعبة محاسبة (انتظام)، والمركز الرابع نداء عبد العزيز عبد الفتاح شعبة محاسبة (انتظام)، أما المركز الخامس فحصل علية محمد محمد جلال شعبة محاسبة (إنجليزية).

وحصل على المركز السادس إلى العاشر، كل من: ياسمين أحمد حلمي شعبة إدارة أعمال (انتظام) بالمركز السادس، يليها جهاد أسامة مصطفى شعبة تجارة (إنجليزية) بالمركز السابع، ثم آلاء ناصر السعدي في المركز الثامن شعبة محاسبة (انتظام)، كما جاءت الشيماء هاني أحمد شعبة محاسبة (انتظام) بالمركز التاسع، وحصلت إسراء الخضري إبراهيم شعبة محاسبة (إنجليزية) على المركز العاشر.