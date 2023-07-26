تحالف الأحزاب المصرية: الرئيس مهتم بتحقيق العدالة الناجزة لحماية حقوق المواطنين

أشاد المهندس تيسر مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل المستشار عمر مروان بشان تحقيق العدالة الناجزة وإنهاء القضايا العالقة للتخفيف عن المواطنيين.

إنجاز القضايا العالقة بالمحاكم

وقال المهندس تيسير مطر في تصريحاته لـ الوطن إن التوجيهات الرئاسية لوزير العدل بسرعة إنجاز القضايا العالقة بالمحاكم تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على إرساء العدالة الناجزة، ومنح المواطنين حقوقهم في أسرع وقت.

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل المتعلقة بإنهاء القضايا في نفس السنة المقامة فيها، أحدث حراكا إيجابيا بين المواطنين، وخاصة أصحاب القضايا المرفوعة بالمحاكم، كونها خطوة إيجابية تدفع من سرعة عملية إستعادتهم لحقوقهم في أقرب وقت ممكن.

العدالة الناجزة

اختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه بتوجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على سعيه لحماية حقوق المواطنين، وإهتمامه بإرساءه العدالة الناجزة التي يحلم بها الكثير من المواطنيين، خاصة أصحاب القضايا طويلة الأمد بالمحاكم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه خلال إجتماعه مع وزير العدل بإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم في نفس السنة المقامة فيها، ويأتي ذلك في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة والمحافظة على حقوق المواطنين.