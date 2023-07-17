أحمد موسى: محطة سكك حديد بشتيل ذكية عملاقة يستحقها أهالي الصعيد

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة بدأت في 2019 خطة إنشاء حطة سكك حديد مصر للصعيد في بشتيل، لتكون بديلة لمحطتي رمسيس والجيزة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المحطة تتكون من 6 أرصفة، وتستوعب ربع مليون راكب يوميًا، مشيرا إلى أنه كانت هناك حاجة لإنشاء المحطة التي تحتوي على جراج يسع 1100 سيارة، وبها منطقة خدمات ومحال تجارية.

الناس كانت بتقف طوابير

أوضح أن الناس كان تقف طوابير من أجل حجز تذاكر القطارات في محطة رمسيس في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان يحدث خناقات، والكل يبحث عن وسائط، وأحيانا كان يحمل أمتعته «عشان يجيب القطار من المخزن حتى يجد مكانا فيه»، وأن جميع وسائل النقل متوفرة حول محطة سكك حديد مصر في بشتيل، حيث إنها محطة ذكية تبادلية عملاقة، مصممة على الطابع الفرعوني يستحقها أهالي الصعيد.

المحطة مؤمنة ومكيفة بالكامل

أضاف «موسى»، أن المحطة مؤمنة ومكيفة بالكامل، وتتكون من طابقين ومول تجاري، وأماكن مختلفة للتسوق والإدارة، وبها 28 شباك تذاكر، كما أن أول سفر له إلى أهله في الصعيد بعد افتتاح محطة قطار سكك حديد مصر ببشتيل، سيكون من خلالها، حيث إنه منذ فترة اعتاد السفر بالسيارة.