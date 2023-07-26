تفاصيل بطولة دمشيت لكرة القدم بالغربية.. أهلاوية وزملكاوية يجمعهم شعار «لا للتعصب»

قال محمد حمزة عضو اللجنة المنظمة لبطولة دمشيت لكرة القدم في محافظة الغربية، إنّ البطولة تُلعب تحت شعار لا للتعصب في الملاعب، مضيفا أن المباريات تقام على ملاعب رملية، وتطبق فيها تقنية الـvar، لافتًا إلى أن البطولة تقام في نهاية يونيو أو شهر يوليو من كل عام.

الأهلاوية والزملكاوية مصدر فكرة البطولة

أضاف «حمزة» في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ فكرة البطولة جاءت عن طريق مجموعة من الشباب الذين يشجعون الأهلي والزمالك، متابعًا: «نحاول كل سنة توصيل رسالة معينة عن طريق الدورة، وهذا العام الشعار هو لا للتعصب من أجل تقليل الاحتقان».

الحكم محمد الحنفي يشارك في بطولة دمشيت بالغربية

وتابع عضو اللجنة المنظمة لبطولة دمشيت في الغربية: «نحاول كل سنة أن نظهر بأفضل صورة، وبشكل مختلف عن السنة التي سبقتها، ونجمع فرقا من كل المحافظات مثل المنوفية وكفر الشيخ والغربية، ويشارك في البطولة الحكم محمد الحنفي، وذلك باستمرار، ولدينا عناصر خبرة في التنظيم وهو ما جعل البطولة تخرج بشكل رائع».