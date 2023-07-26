كل ما تريد معرفته عن «النوبارية الجديدة».. أيقونة مدن الجيل الرابع

تعد مدينة النوبارية الجديدة، إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية في مصر، فهي إحدى أهم مدن الجيل الرابع، نظرا لموقعها المتميز ومساحتها الواسعة، وبحسب ما أوضحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بياناتها، فستكون المدينة مركزا خدميا وسكانيا، تعمل على توفير موارد مالية دائمة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته بشأن مدينة النوبارية الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، بحسب ما كشفته هيئة المجتمعات العمرانية.

مدينة النوبارية الجديدة

- تقع مدينة النوبارية الجديدة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على بعد 79 كيلومترا من الإسكندرية.

- تقع على طريق وادي النطرون العلمين.

- النوبارية الجديدة قريبة من مدينة برج العرب الجديدة، والمحاور والطرق الرئيسية والمواني والمناطق اللوجستية.

- تبلغ مساحتها الإجمالية والكتلة العمرانية للمدينة 1816 فدانا، مقسمة على مناطق خدمية، وسكنية، واستثمار زراعي، وصناعي، وحي متميز.

- يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بمدينة النوبارية الجديدة 11400 وحدة.

- يبلغ عدد السكان الحالي 35 ألف نسمة.

- مستهدف أن يصل عدد السكان بمدينة النوبارية الجديدة إلى 125 ألف نسمة.

- جاري تنفيذ شبكة طرق تخدم المدينة بإجمالي أطوال يقدر بحوالي 63 كيلومترا.

أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أهمية المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات تجاه أي مظاهر عشوائية، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء.