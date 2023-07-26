استشهد أثناء أداء عمله.. ترقية اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

أصدَر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بترقية اسم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق إلى رتبة مقدم، إذ جاء قرار وزير الداخلية رقم 1175 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 943 بتاريخ 12-6-2023، وعلى القرار الوزاري رقم 1129 لسنة 2023.

وتمّ احتساب وفاة الرائد مصطفى عبدالرزاق عبداللطيف عبدالرزاق ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، كما أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، بترقية اسم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرزاق عبداللطيف عبدالرزاق الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا استثنائيًا إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8 يونيو 2023.

الرائد مصطفى عبدالرازق استشهد أثناء مأمورية شرطية

يُذكر أنَّ الرائد مصطفى عبدالرازق، 31 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة «الفتح»، كان قد استشهد أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بقرية «عرب الكلابات» التابعة لمركز الفتح، بعد إصابته أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مطلوبين، وتمّ نقله إلى مستشفى الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وتمّ تشييع جثمانه الى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمركز «طما» بمحافظة سوهاج.