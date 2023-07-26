إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي على طريق إسماعيلية الصحراوي

استقبل مستشفى العاشر الجامعي 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وإصابات متنوعة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق إسماعيلية الصحراوي، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر باستقبال 3 مصابين، وانتقلت قوة أمنية الى موقع الحادث وبعد الفحص تبين حدوث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.