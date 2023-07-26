وحدات سكنية تناسب جميع الشرائح في «العلمين الجديدة».. تعرف على التفاصيل

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدينة العلمين الجديدة بها وحدات سكنية تناسب جميع الشرائح، فيوجد بها وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، عطفا على الأبراج السكنية والإسكان الفاخر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوحدات السكنية التي تناسب جميع الشرائح بمدينة العلمين الجديدة، بحسب ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وحدات سكنية تناسب جميع الشرائح بـ«العلمين الجديدة»

1- الإسكان فوق المتميز، حيث تم تنفيذ 2216 وحدة سكنية داخل عمارات الداون تاون.

2- الإسكان المتوسط، تم تنفيذ 4096 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر» ومدرسة «تعليم أساسي».

3- الإسكان الاجتماعي المتميز، حيث تم تنفيذ 80 عمارة تضم 1920 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

العلمين مدينة للإقامة طوال العام ليس للمصيف فقط

وقال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات تليفزيونية، إن العلمين الجديدة ليست مدينة مصيفية يأتيها الزوار في الصيف فقط، بل هي مدينة مستدامة للإقامة بها طوال العام، حيث تحتوي على أكاديمية التكنولوجيا والعلوم، وجامعة العلمين، و8 كليات في السياحة والطب والقانون، ويسكنها 6 آلاف طالب، كما تحتوي على مصانع البتروكيماويات المتخصصة في التعدين.