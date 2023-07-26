القبض على 3 متهمين بقتل سائق «توك توك» في الوراق

ألقى رجال الشرطة القبض على 3 أشخاص بتهمة إنهاء حياة سائق «توك توك» بمنطقة الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق «توك توك» مقيم في المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من قبل رجال الشرطة، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه استدرج المجني عليه حال قيادته توك توك بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدي عليه بالضرب واستوليا على توك توك والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث.

وتمّ بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.