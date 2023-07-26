عضو أمناء «الوطنية للتدريب»: فخور بمستوى المتقدمات لـ«المرأة تقود للتنفيذيات»

أعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فخره بالمستوى المتميز للمتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات».

برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

جاء ذلك في تصريح له على هامش ختام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذي استمر على مدار 3 أيام متتالية لـ360 متقدمة، بحضور عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

المرأة المصرية

وأكد أنّ المرأة المصرية لديها روح القيادة، لافتا إلى التنوع الذي أظهرته المتقدمات للمقابلات الشخصية، حيث يوجد سيدات وفتيات من تخصصات وأعمار مختلفة ومحافظات متنوعة.