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حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن سوهاج

كتب:

محمد بركات
01:50 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن سوهاج

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن سوهاج

نظمت مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة في سوهاج، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

 

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بقلم محمد بركات