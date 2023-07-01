غرق طفلة أثناء اللهو في حوض مياه بسوهاج

لقيت طفلة رضيعة ذات عامين ونصف من مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مصرعها غرقا، بحوض مياه خرسانية منزلها أثناء اللهو.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول الطفله، «شيماء م ص»، البالغة من العمر عامين ونصف إلى المستشفى المركزي بدار السلام وتقيم دائرة مركز دار السلام جثة هامدة.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويها أفادت والدتها المدعوة، «صفاء ع ح»، سن 21 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل سقطت داخل حوض خراساني ممتلئ بالمياه، ما نتج عنه غرقها ووفاتها.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.