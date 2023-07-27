حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسيوط.. «أوهمهم باستثمار أموالهم»

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بتهمة النصب بأسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية للمتهم

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن» أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

تفاصيل ضبط المتهم بالنصب على المواطنين

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة أسيوط، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة ضبط المتهم بتهمة النصب على المواطنين، حيث توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة الى قيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية؛ بزعم استثمارها في عدد من الأنشطة التجارية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، بالإضافة الى قيامه بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقام رجال الشرطة بضبط المتهم وبحوزته 33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، 6 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.