نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية.. 3 أوائل

ينتظر الطلاب والطالبات إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة الغربية، بعد إعلان أسماء الأوائل رسميا، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس، من قبل مشيخة الأزهر لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وإعلانها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية

كان لمحافظة الغربية نصيب في وجود أبناء من طلابها ضمن أسماء الأوائل في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، محافظة الغربية في الشعبتين العلمي والأدبي، وأيضا المكفوفين، حيث جاء في شعبة العملي الطالب عصام هلال الحريري، إبن قرية العامرية، مركز المحلة الكبرى، المركز الأول مكرر بنسبة 99.85% بمجموع 649 درجة.

وفي شعبة الأدبي حصلت الطالبة ندى حسين السعودي من قرية محلة حسن، مركز المحلة الكبرى، على المركز الثاني مكرر، شعبة الأدبي، بمجموع 614 بنسبة 97.46%، وعلى مستوى الجمهورية في المكفوفين حصدت الطالبة ياسمين عبد الفتاح ابنة قرية أكوا الحصة، مركز كفر الزيات، على المركز الأول بمجموع 588 ونسبة 93.33%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عقب اعتمادها غدا الخميس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.