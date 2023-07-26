شركة مياه بالقاهرة: لا صحة لعدم استقرار ضغوط المياه بمدينة نصر

قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه لا صحة تماما لما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي من عدم استقرار ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة نصر.

جميع محطات المياه والروافع التابعة للشركة تعمل بكامل طاقتها

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن ما تم تداوله من أن المواعيد المعلن عنها لتشغيل المياه بالمناوبة في بعض المناطق هي بيانات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، موضحا ان جميع محطات المياه والروافع التابعة للشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين من سكان محافظة القاهرة وزائريها على مدار 24 ساعة.

إبلاغ المواطنين في حال وجود أعمال صيانة

وتابع: «حالة قيام الشركة بأي أعمال صيانة تتطلب قطع المياه أو تخفيض الضغوط يتم ذلك بعد إصدار بيان رسمي من المركز الإعلامي بالشركة لجميع وسائل الإعلام، وينشر عبر الموقع الرسمي للشركة والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة رئيس الشركة المواطنين بضرورة عدم نشر أو تداول أي بيانات الا بعد التأكد من صحتها من خلال المركز الإعلامي للشركة.