تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية

كشفت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن تحطم إحدى الطائرات القتالية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء مهمة تدريبية بمنطقة «خميس مشيط»، جنوب غرب المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» قبل قليل.

طائرة تابعة للقوات الجوية تسقط

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس أيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

لجنة للتحقيق في الواقعة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن طاقم الطائرة توفى، وكان مكون من شخصين، داعين لهم أن يكتبهم الله من الشهداء والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكداً أن المملكة شكلت لجنة تحقيق تباشر الأمر، لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث الأليم.