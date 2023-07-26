إلغاء لاصق التأشيرات السعودية للقادمين من 12 دولة.. واستبدالها بالمطبوعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلغاء لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة، واستبدالها بتأشيرة مطبوعة، حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، منشورا جرى توزيعه على شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية بما يشمل الطيران الخاص، وذلك لاتخاذ الدول استعداداتها الخاصة.

إلغاء لاصق التأشيرات في السعودية

وصرحت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، أن قرار إلغاء لاصق التأشيرات مخصص لجميع المسافرين القادمين من 12 دولة، هي: باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان وتركيا وسريلانكا وكينيا والمغرب وتايلاند ونيبال وفيتنام.

هيئة الطيران المدني:



إلغاء لاصق تأشيرات الزيارة والعمل لمواطني:



باكستان

اليمن

السودان

أوغندا

لبنان

نيبال

تركيا

سيرلانكا

كينيا

المغرب

تايلند

فيتنام



واستبدالها بورقة A4 تتضمن معلومات التأشيرة#الإخبارية — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 25, 2023

استبدال لاصق التأشيرات في السعودية بالمطبوعة

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، أن إلغاء لاصق التأشيرات يشمل تأشيرات العمل والزيارة بأنواعها والإقامة الصادرة من بعض القنصليات المملكة في 12 دولة حول العالم واستبدالها بتأشيرة مطبوعة.

وبحسب قناة الإخبارية السعودية، تابعت الهيئة، قائلة إنه سيسمح لكافة شركات الطيران بنقل المسافرين الراغبين في القدوم إلى المملكة العربية السعودية، الذين يحملون تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة من 12 دولة بتطبيق القرار لكل دولة.