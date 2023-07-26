ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالمحلة

شهدت قرية شبرابل، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، مقتل سائق توك توك، بطعنة في الرقبة، على يد آخر بسبب خلافات سابقة بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

إخطار بمقتل سائق توك توك

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل سائق توك توك على يد آخر، بقرية شبرا بابل بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع سائق توك توك يدعى «محمود الحداد» بطعنة في الرقبة على يد آخر يدعى «حسام. ح. ال» بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت التحريات أن المتهم غافل المجني عليه حال استقلاله مركبة التوك توك خاصته، وما إن ظفر به، حتى سدد له طعنة أدت إلى وفاته.

ضبط المتهم

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، واستخدام الوسائل الحديثة أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة المحلة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

ومن جانبه قال سعد عبد العظيم المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقاً، طبقاً للمادة 230 من قانون العقوبات، وكل قضية يتم الحكم فيها بحسب القيد والوصف.