مراسل «إكسترا نيوز»: تزايد محلوظ في أعداد زوار مدينة العلمين الجديدة

سلط محمود السعيد، موفد قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على إقبال العديد من الزوار على مدينة العلمين الجديدة وزيارة الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء لتفقد الخدمات والإنشاءات بالمدينة.

إقبال كبير من الزوار على العلمين الجديدة

وتابع المراسل، خلال تغطية خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن زوار المدينة وجهوا رسالة اندهاش «ازاى في سنة أولى مهرجان وفي إقبال كبير كده وفي كل الأنواع الترفيهية»، وأشادوا بمتابعة الحكومة المصرية للمهرجان واستمرار الخدمات والإنشاءات، لافتًا إلى أن ذلك يدل على عظمة مصر وإنجازها لجميع المجالات.

تشييد المدينة بسواعد المصريين

أضاف «السعيد»، أن الحدث القائم بمدينة العلمين يعتبر حدثا جديدا ومبهرا ويعبر عن إرادة المصريين لأنها مدينة شُيدت بسواعد المصريين وأصبحت تنافس الدول المختلفة والكبيرة في التنوع والتميز.