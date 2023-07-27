الثانية مكرر على الثانوية الأزهرية: أبلغوني بالنتيجة في فرح أحد أقاربي

كشفت الطالبة ندى حسين السعودي، صاحبة المركز الثاني مكرر، في الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بمجموع 614 ونسبة 97.44%، عن أول من أخبرها بنجاحها وحصولها على المركز الثاني مكرر في الشهادة الثانوية الأزهرية، معبرة عن فرحتها وسعادتها بتفوقها وأنها كانت متوقعة ذلك.

وأشارت صاحبة المركز الثاني مكرر في شهادة الثانوية الأزهرية 2023، إلى أنها شعبة أدبي، وحصلت على مجموع 614 بنسبة 97.44%، وأنها حققت حلمها بدخولها كلية اللغات والترجمة، وأنها تحلم بدراسة اللغة الألمانية او الصينية، وأنها وضعت خطة لتحقيق هذا الحلم من وقت أن كانت طالبة في الإعدادي.

تحقيق حلمها

وكشفت الطالبة ندى، عن أول شخص تواصل معها وعرفت منه حصولها على المركز الثاني مكرر، «كنت في فرح أحد أقاربي وأحد المدرسين تواصل معي وأخبرني بوجود اسمي في أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وحصلت على المركز الثاني مكرر على الشعبية الأدبي..الفرحة بقيت اتنين».

وأوضحت في حديثها لـ«الوطن» عن سعادتها بتحقيق حلمها ودخول الفرحة والسعادة في قلوب أسرتها والتي كانت سبباً في دعمها وتشجيعها على المذاكرة، موجهة الشكر إلى أسرتها والمدرسين.

توقع الطالبة لوالدها

وأشار حسين السعودي، والد الطالبة ندى صاحبة المركز الثاني مكرر في الشهادة الثانوية الأزهرية أدبي 2023، إلى أن ابنته من صغرها وهي متفوقة دراسيا وتحصل على الدرجات النهائية، وأنه كان يتوقع أن تحصد على مركز في الشهادة الثانوية الأزهرية أدبي 2023.

وأضاف لـ«الوطن»: «أسعدت قلبي بحصولها على المركز الثاني مكرر وأنها كانت تقول لي إن من يخبره بالنتيجة شيخ الأزهر هذا تحقق فعلاً ولكن كان هاتف ندى المسجل في استمارة الامتحان ضاع وتم تغيره».