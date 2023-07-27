تحرير 7 محاضر لمخالفين في حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسويس

كثف حي السويس في محافظة السويس، من حملات رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع بنطاق الحي، إذ جرى شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على نهر الطريق بواسطة المحالات والكافتريات، وكذلك التعديات على الأرصفة الخاصة بالمشاة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر للمخالفين.

حملة لرفع الإشغالات

أجرى الجهاز التنىفيذي لحي السويس، برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني، حملة لرفع الإشغالات بهدف عودة الانضباط للشوارع والميادين، وتنفيذ القانون ورفع وإزالة التعديات علي نهر الطريق، والكتل الخرسانية والبلدورات، بشارعي البحر والجيش، ومناطق مختلفة بنطاق الحي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 7 محاضر للمخالفين.

تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات

وكثفت رئاسة حي السويس، حملات النظافة ورفع التراكمات ومتابعة أعمال النظافة العامة، ورفع وإزالة المخلفات والهيش وتقليم الأشجار، وقص الحشائش الزائدة بحديقة مساكن الانصاري، وموقف الملاحة ومساكن الغريب وشارع أحمد عبد العزيز، وقصر محمد علي وشوارع صلاح الدين وأمين الحسيني، ومنطقة حوض الدرس ومحيط مدرسة الإمام الشافعي.