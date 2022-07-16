حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة في حى السويس

يشهد حى السويس بمحافظة السويس، حركة نشيطة من حملات إزالة التعديات، والنظافة المستمرة، ولذلك بهدف عودة الإنضباط والنظام إلى الشارع، فضلاً عن عودة المظهر الجمال للحى.

رفع الإشغالات بالكورنيش والممشى وطريق الشاليهات

ونظم حى السويس عدد من الحملات المكبرة، لرفع الإشغالات، بالعديد من المناطق الواقعة فى نطاق الحى، من أجل عودة الانضباط للشوارع والميادين وتنفيذ القانون وذلك برفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بممشى أهل السويس بطريق الشاليهات بشارع الجيش، والمنطقة أمام مساكن هيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين من المحلات التجارية والكافتيريات المخالفة، ذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمحافظة.

ونبه الحى على أصحاب المحال والكافيهات بعدم وضع إشغالات أو التعدى على حرم الشوارع والمياديين، وفق بيان له على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي.

حملات مستمرة للنظافة والكورنيش وشارع الحى

ونفذ حى السويس، العديد من حملات النظافة اليومية لعدد من الأماكن التى تتجمع بها الجماهير، منها الكورنيش الجديد والقديم وممشي أهل السويس والحدائق المختلفة، والتى يتولى نظافتها جهازالتجميل والحدائق،فضلاً عن متابعة حملات الحى رفع التراكمات من الاتربة والمخلفات بمنطقة السي فيو بالكورنيش الجديد.

يأتى ذلك طبقاً لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لمختلف الأحياء، بضرورة رفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وعودة الإنضباط إلى الشارع السويسي.