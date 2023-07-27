توصيات عاجلة من «الزراعة» بشأن المحاصيل لتجنب آثار الموجة الحارة

وجه معهد المحاصيل الحقلية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من التوصيات الفنية العاجلة، لتلافي الآثار السلبية للموجه الحارة على المحاصيل الصيفية القائمة.

ووجه «المعهد» الباحثين بتكثيف العمل والمرور على الحقول لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحرارة المرتفعة وتوعية المزارعين بالإرشادات والنصائح المطلوب تنفيذها خلال تلك المرحلة الهامة من عمر المحاصيل الصيفية مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس والقطن وغيرها من المحاصيل.

تقصير المدة بين الريات للمحاصيل التي تشهد التزهير

وأكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل، على ضرورة الري تقصير المدة بين الريات للمحاصيل التي تشهد التزهير مثل القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، على أن يكون الري خلال فترة المساء لتجنب الرقاد.

شدد مدير المعهد على ضرورة الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصي بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع عدم الرش وقت الظهيرة ويكون الرش في قلب النبات وفي المساء.

الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرز

وفيما يتعلق بمحصول الأرز يجب الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة حتى لا تتسبب المياه في تعفن للجذور مع تجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على الأرز، مع الاهتمام بتوازن التسميد خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفه عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض لفحة الأرز.

ضرورة تأجيل الري للسمسم أو الري على الحامي

أما محصول السمسم أكد مدير المعهد على ضرورة تأجيل الري أو الري على الحامي مساءا، مع إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة، أما فول الصويا فيجب الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري خلال المساء والري يكون على الحامي، مع إضافة بعض المغذيات الورقية بعد انتهاء الموجة في حال تأثر النبات بالموجة الحارة.