نصائح مهمة من «الزراعة» للفلاحين لتجنب تأثير الموجة الحارة على النباتات

وجّه مركز معلومات تغيُّر المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رسائل مهمة للمزارعين خلال الموجة شديدة الحرارة التي تمرّ بها البلاد؛ لتجنب عددٍ من الظواهر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، منها ظهور الآفات، والتنفيل، وتشقق الثمار، وتساقط الزهر.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيُّر المناخ، أنّه لعلاج تساقط الزهر والعقد الصغير في الخيار والطماطم والباذنجان يجب الرش صباحًا بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة، ووقف الأزوت، وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم، ولمنع ظهور الحشرة القشرية والبق الدقيقي يجب الرش بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة.

فحص كل زراعات الذرة

وشدد على ضرورة فحص كل زراعات الذرة؛ للتأكد من عدم إصابتها بدودة الحشد نظرًا للظروف المناخية التي تُهيّئ البداية لجيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب والذرة الرفيعة، مع فحص كل زراعات الذرة؛ للتأكد من عدم أصابتها بحشرات المن «الندوة العسلية»، وخاصة الذرة الرفيعة، وفي حالة وجود إصابات تُرش بـ«لمبادا 10% مع جاوشو 70%».

فحص كل الزراعات خاصة السوبر للإصابة باللفحة

وفيما يتعلق بالأرز، نوّه بضرورة فحص كل الزراعات خاصة السوبر للإصابة باللفحة، وعند وجود إصابات ما بين 5 إلى 10 يجب الرش الفوري بالمبيدات الموصى بها «مبيد كيمازد 50% WP بمعدل 75 جرامًا لكل 100 لتر ماء - مبيد اكتيم 75% WP بمعدل 100 جم للفدان - مبيد بيم 75% WP بمعدل 100 جم للفدان - مبيد فوجي وان 40% EC بمعدل 400 سم للفدان» ، على أن يكرر الرش مرتين على الأقل وتكون الأولى عند بداية ظهور الإصابة، والثانية عند طرد السنابل، ويفضل إضافة مادة ناشرة بمعدل 50 سم3 لكل 100 لتر ماء لزيادة كفاءة استخدام المبيدات.

وأكد ضرورة إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو/ فدان مع مياه الري في برميل «على وش الميه»، ولمدة ريتين متتاليتين لمحاصيل الذرة والقطن وفحص الإصابة بدودة براعم الزيتون «فراشة الياسمين» على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون، كذلك مكافحة دودة ثمار القرعيات «خاصة الكوسة» باستخدام مبيد البروكليم مع لبمادا 5% أو مع دورسبان.

وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والعطرية كالريحان والبردقوش والعتر، فيجب الوقاية من أمراض أعفان التاج «مكان القرط»، وبعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الأكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء.

فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح

أشار إلى أهمية فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغري، وإجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (إكسي كلور والنحاس مع مانكوزيب)، وللتحجيم الآمن لثمار «المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى» مع اتباع عدد من الخطوات مثل زياده معدلات التسميد؛ لتصل إلى 10 لترات في الأسبوع للفدان من خلال تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم (كيلوجرام للفدان)، وسحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو للفدان لأي منهما مع الري ولمدة ريتين متتاليتين، واستخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10-15 جراما للتر رشًا، وتكرر هذه الرشة لمدة رشتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء.

استخدام الجبرليك للرمان

وفيما يتعلق بالرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة، كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% ما يؤدي إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة.

أما المانجو فيجب الأهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز والكالسيوم في صورة الفوسفيت وذلك لألتئام الجروح الناتجة عن تشقق الثمار بسبب لسعة الشمس، مع رش ثمار المانجو والرمان بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20 جراما/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول «بيورشات» المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.