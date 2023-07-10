توصيات فنية لمزارعي الذرة والأرز والفول والسمسم للتعامل مع الحرارة

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب المزارعين، إنَّ المعهد أصدَر مجموعة توصيات فنية لمزارعي الذرة والأرز والسمسم للتعامل مع ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة وتقليل تأثيرها على المحاصيل.

الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصي بها

وأكّد وكيل معهد المحاصيل الحقلية أنَّه بالنسبة لمحصول الذرة الشامية، يجب خفض المدة الزمنية بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا تجنباً لرقاد النباتات، مع الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد

ولفت «جاد» إلى أنَّ محصول الأرز يحتاج إلى الري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات، مع الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد خاصة الأصناف الحساسة لمرض «اللفحة»، وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.

وأشار إلى أهمية تأجيل الري لمحصول السمسم، حتى يكون الري على الحامي مساءا ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة، مبينًا أنَّه يجب الاهتمام الشديد بري محصول فول الصويا الاهتمام وعدم التعطيش، مع الري في فترة المساء والري على الحامي، ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقية بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.