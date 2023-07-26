تدريب مهني للشباب في بني سويف بالمجان.. اعرف الشروط وأوراق التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة بني سويف بدء التقديم للتدريب التحويلي بمركز التدريب المهني شرق النيل والمواقع التابعة له بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار تأهيل وتمكين الشباب لسوق العمل من عمر 18 وحتى 40 سنة.

مميزات التدريب التحويلي للشباب في بني سويف

يتمتع التدريب التحويلي للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بعدة مميزات أهمها:

1 ــ التدريب مجاني.

2 ــ يمنح المتدرج شهادة نهاية التدريب يستطيع العمل بها في سوق العمل.

3 ــ يمنح المتدرب زي تدريبي وأدوات كتابية.

4 ــ زيارات ميدانية للمصانع للمساعدة على إيجاد فرص عمل وذلك خلال فترة التدريب.

5 ــ جوائز لأوائل الخريجين

شروط الإلتحاق بالتدريب التحويلي للشباب في بني سويف

1 ــ التدريب التحويلي للذكور والإناث من عمر 18: 40 عاما.

2 ــ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالي.

3 ــ لا يجوز التقديم لمن سبق لهم التدريب.

4 ــ أن يكون المتقدم متفرغ تفرغا تاما طوال فترة التدريب.

5 ــ اجتياز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب ومواقع التدريب الأخرى.

أنواع التدريب في بني سويف

1 ــ تشغيل ماكينات خراطة عادية وتفريز وكشط و تجليخ.

2 ــ تشكيل معادن يدوية «لحام ميكانيكا سيارات ديزل وبنزين وكهرباء».

3 ــ ميكانيكا جرارات ــ تبريد وتكييف

4 ــ تفصيل وخياطة.

5 ــ مشغولات يدوية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالتدريب

1 ــ المؤهل الدراسي وصورة منه.

2 ــ البطاقة وصورة منها.

3 ــ شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

4 ــ صورة شخصية.

5 ــ ملف لحفظ الأوراق.

6 ــ كشف طبي.

وتقدم الطلبات يوميا من الساعة الـ9 صباحا حتى الثانية ظهرًا يوميا ما عدا الجمعة، وذلك بإدارة بحوث العمالة ومركز التدريب المهني بشرق النيل بجوار مبني المحافظة.