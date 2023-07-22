 زيادة عدد القطارات وتقليل وقت انتظار «الكهربائي الخفيف»

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، عن زيادة عدد القطارات وتقليل وقت الانتظار بقطار العاصمة في ساعات الذروة خلال أيام العمل، وذلك في إطار سعي الشركة بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق والجهات المعنية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للركاب.

تفاصيل زيادة عدد القطارات

وأوضحت في تقرير لها، أنه تجري زيادة عدد القطارات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع، اعتباراً من يوم الاثنين 24 يوليو 2023، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، إذ يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة مدينة المعرفة، ففي الذروة الصباحية تبدأ الحركة من الساعة 6.30 صباحا، وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا، وفي الذروة المسائية بدءا من الساعة 1:15 وحتى الساعة 5:45.

مواعيد قطارات الذروة

أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة صباحاً من الساعة السابعة والربع وحتى العاشرة وخمس دقائق، ومساءً من الساعة الثانية، حتى الساعة 4:40، ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور.

كما يتوفر قطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.