خبير علاقات دولية: القمة الروسية واحدة من مكتسبات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ القمة الروسية الأفريقية إحدى نتاج السياسة المصرية فيما يتعلق بتغيير المعادلة القديمة التي تربط قارة أفريقيا بالعالم الخارجي، حيث تأتي في إطار الانفتاح على كل القوى الدولية.

علاقات شراكة أفريقية مع دول العالم

وأضاف «أحمد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «المعادلات القديمة كانت تقوم على أن أفريقيا مصدر لتوريد المواد الخام وتصريف المنتجات، أما المعادلة الجديدة، فهي أن أفريقيا أولى بمواردها ولديها القدرة على التنمية وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية وإقامة علاقات شراكة مع كل دول العالم».

تنافس دولي كبير على التقارب مع أفريقيا

وأوضح خبير العلاقات الدولية أنه: «في هذا الإطار، وجدنا تنافس دولي تجسد في القمة الصينية الأفريقية والقمة اليابانية الأفريقية والقمة الأمريكية الأفريقية، وبالتالي، فقد أصبح لأفريقيا موقع مختلف على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، وفي عام 2019 تم تدشين القمة الروسية الأفريقية أثناء ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي».