إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على طريق جنيفة بالسويس

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة سوزوكي فان على طريق جنيفة بالسويس، وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير المحضر اللازم لتواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق جنيفة اتجاه السويس بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي فان، بالقرب محطة وقود السيارات ووقوع إصابات.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس، 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها قوة تأمين الطرق وقوع حادث انقلاب، سيارة سوزوكي فان بطريق جنيفة بعد محطة وقود السيارات اتجاه السويس بحوالي 12كيلو، اتجاه السويس، وتحمل لوحات ص ن 1985وحدوث اصابات، وتم نقل المصابين لقسم الطوارئ بالمستشفى العام