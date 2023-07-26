محمد أنور يكشف عن كواليس تعرضه لإصابة في ركبته بفيلم البعبع

تحدث الفنان محمد أنور عن كواليس تصوير فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يعرض حالياً بدور العرض .

محمد أنور يتحدث عن كواليس تصوير فيلم البعبع

وقال محمد أنور لـ «الوطن»، «ترددت كثيراً في تنفيذ مشاهد الأكشن، ولكن كان أمير كرارة يقنعني أن الفيلم سيكون أفضل عندما أنفذ الأكشن بدون (دوبلير)، فأهم شيء لدي هو النتيجة، فعندما أصوِّر المشهد سيكون ذلك أفضل بكثير، ولم يكن مشهد الحريق في الفيلم هو الوحيد».

مشهد صعب صوَّره محمد أنور

وأضاف محمد أنور، «كان هناك مشهد آخر، عندما اصطدمت بسيارة تسير بسرعة كبيرة، فقد تعرضت يومها لإصابة في ركبتي، كنت أعود لمنزلي يومياً «متكسر» من المشاهد، رغم توفر عوامل التأمين، فأنا شخص غير محترف في تصوير الأكشن».

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي، إذ يجسد أمير كرارة دور زعيم عصابة، يهرب من بعض العصابات التي تهاجمه، ويحاول أن يحصل على الأموال بعد بيع الآثار.