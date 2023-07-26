21 مليون جنيه حصيلة إيرادات 5 أفلام بالسينما خلال أسبوع

قدرت إجمالي إيرادات الأفلام الخمسة المعروضة حاليًا في شباك تذاكر السينما على مدار الأسبوع الماض بنحو 20 مليون و948 ألف و163 جنيها، حيث تضم القائمة خمسة أفلام وهى حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات الأفلام، وحقق في شباك تذاكر السينما على مدار 5 أسابيع، إيرادات تقترب من 110 ملايين جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج

كما جاء إجمالي إيرادات فيلم تاج، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، نحو 41 مليون و533 ألف و588 جنيها، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم البعبع

فيما بلغ إجمالي إيرادات فيلم البعبع، 37 مليون و106 آلاف و173 جنيها، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

كما جاء في المركز الرابع بقائمة إيرادات الأفلام جاء فيلم مستر إكس، حيث تتجاوز حصيلة إيراداته 24 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

على مدار أول أسبوع عرض حقق فيلم مطرح مطروح إيرادات تقدر بمليون و418 ألف جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كرسيم عفيفي، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.