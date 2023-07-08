أكثر من 50 وظيفة مطلوبة لأصحاب الحرف.. الراتب يصل لـ11 ألف جنيه

تعد وظائف الحرف واحدة من فرص العمل التي لا غنى عنها وهو ما استعرضه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف أحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال توافر أكثر من وظيفة للعمل لدى مؤسسات مختلفة سواء خاصة أو حكومية، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظائف حرفية

ويمكن التقديم للوظائف المطلوبة لأصحاب الحرف من خلال الاشتراك في موقع «فرصنا» والتقديم بشكل مباشر للوظيفة المطلوبة أو الذهاب على العنوان المطلوب لكل وظيفة.

وظيفة نجار

اسم الشركة: بيتك.

مقر الوظيفة: عين شمس - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 34 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6500 - 11000 جنيه مصري.

وظيفة فني كاوتش

اسم الشركة: smartverse..

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم صناعي ثلاث سنوات - شعبة المركبات).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة فني تركيب فاميه وافلام حماية للسيارات

اسم الشركة: موديفاي لكماليات السيارات.

مقر العمل: مدينة العبور - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000 - 10000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة فني تركيب سيراميك مبلط

اسم الشركة: بيتزا أكاديمي .

مقر العمل: أبو رواش - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 7 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000 - 7000 جنيه مصري.

وظيفة حداد ولحام

اسم الشركة: efe-egypt.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة سروجي سيارات

اسم الشركة: موديفاي لكماليات السيارات.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 43 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5500 - 6500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1500 جنيه مصري.

وظيفة فنى معدات مطابخ

اسم الشركة: الكتروسمارت للأعمال الكهروميكانيكا.

مقر العمل: وادى النطرون - البحيرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

وظيفة فنى صيانه فلاتر مياه

اسم الشركة: الفارس جروب.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة فنى كهرباء كنترول

اسم الشركة: لوتس تكس لصناعة النسيج.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم صناعي ثلاث سنوات - الشعبة الكھربیة).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 5000 - 7500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة فني محطات تحلية مياه

اسم الشركة: كايرو ثري إيه.

مقر العمل: الواحات البحرية - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم زراعي ثلاث سنوات).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5500 - 6500 جنيه مصري.

وظيفة فني كاوتش

اسم الشركة: smartverse.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم صناعي ثلاث سنوات - شعبة المركبات).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة فني كاوتش واستعدال جنوط

اسم الشركة: بركات مصر لتجارة وسائل النقل.

مقر العمل: مدينتي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة فنى نجارة

اسم الشركة: مجموعة طلعت مصطفى.

مقر العمل: الرحاب - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

الوظيفة: فني سباكة واعمال صحية

اسم الشركة: مجموعة طلعت مصطفى.

مقر العمل: الرحاب - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة فنى رخام

اسم الشركة: مجموعة طلعت مصطفى.

مقر العمل: الرحاب - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه مصري.

وظيفة مشرف أعمال نجارة

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: مدينتي - القاهرة .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري.

وظيفة فني تكييف

اسم الشركة: سيستم وان.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000 - 8000 جنيه مصري.

وظيفة فني تشغيل محطات مياه

اسم الشركة: الكتروسمارت للأعمال الكهروميكانيكا.

مقر العمل: العين السخنة - السويس.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب ونوع العمل الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.