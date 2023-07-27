التحقيق مع طالب ظهر في فيديو أثناء الاستعراض بموتوسيكل

قررت النيابة العامة حجز طالب لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، بعد التحقيق معه في واقعة الاستعراض بدراجته النارية في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ظهر خلاله الطالب يمارس حركات خطرة بالدراجة النارية ما يعرض حياته للخطر وحياة الآخرين.

عترف المتهم بما جاء في الفيديو مدعيًا أنه كان عبارة عن نوع من الترفيه وأنه يجيد قيادة الدراجات النارية ويستطيع التحكم فيها خلال السرعة الزائدة وما حدث منه كان بهدف زيادة المشاهدات على منصة «فيس بوك».

تفاصيل واقعة الموتوسيكل

كانت وزارة الداخلية قالت في بيان صادر عنها إن الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمنا قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر بطريق العين السخنة.

ضبط الدراجة النارية وقائدها

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية سارية التراخيص وقائدها وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.