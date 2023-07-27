«إيمان» ثامن الجمهورية بالثانوية الأزهرية: «هدفي إسعاد أسرتي»

تفاجأت إيمان محمد عبد العزيز، من محافظة المنوفية، والثامنة على مستوى الجمهورية بالأزهر الشريف القسم الأدبي، بوجود اسمها بين الأوائل لهذا العامالوكن، لتشعر بسعادة بالغة لذلك، فلم يُعلن اسمها سوى بمؤتمر الأزهر الشريف اليوم، موضحة لـ«الوطن»، أنها كانت على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجبر بخاطرها ويعوضها عن تعبها ومجهودها وأسرتها في الدراسة.

وأضافت «إيمان» أنها أكبر أخواتها، وجميعهم في الأزهر الشريف، ووالدها فلاح ووالدتها ربة منزل، وأنها ما زالت تفكر بالكلية التي تريد الالتحاق بها، وتهدف إلى رفع رأس أهلها، وإسعادهم، فهدفها الأسمى هو سعادة والديها وأسرتها وجعلهم فخورين بها.

الثامنة بأوائل الثانوية الأزهرية من المنوفية

ووفقًا لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، حصلت «إيمان» على الترتيب الثامن بالثانوية العامة الأزهرية على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي، بمجموع 610 درجات، بنسبة مئوية بلغت 96.83%، لتكون الوحيدة من محافظة المنوفية التي تحتل قائمة أوائل الثانوية الأزهرية على الجمهورية.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

وكانت نسبة النجاح في القسم العلمي لهذا العام بالشهادة الثانوية الأزهرية، قد بلغت 59.34%، إذ تقدم للامتحانات من القسم العلمي 50738 طالبًا وطالبة، بينهم 27435 طالبًا، و23303 طالبة.