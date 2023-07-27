ضبط دقيق مدعم ومصادرة بطاقات تموينية لدي المخابز وسجائر في حملات تموينية بالجيزة

شنت مديرية التموين في الجيزة حملات على مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الضارة بالمستهلكين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حملات تموينية لضبط الأسواق

وأعلنت هالة غريب مديرة مديرية التموين بالجيزة، في بيان منذ قليل، عن مضبوطات الحملات التموينية، على النحو التالي:

- الحملات تتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق.

- نسعى لمنع تداول السلع في السوق السوداء.

- ضبط 1002 بطاقة تموينية بالصف لدى عدة مخابز، فضلا 84 جوال دقيق بلدي مدعم بأوسيم.

- ضبط 7 أسطوانات غاز بمخبز سياحى دون ترخيص في البدرشين، و40 جوال دقيق بلدي بسيارة نصف نقل، و16 جوال ابمخزن تجميع دقيق.

- ضبط 3 آلاف علبة سجائر لعدم وجود فواتير، و ضبط 105 بطاقة تموينية.

- ضبط 2151 علبة سجائر مجهولة المصدر في العياط.

الرقابة على الدقيق المدعم

وقالت غريب، إنّ الحملات في مركز العياط تمكنت من ضبط 527 جوال دقيق بلدي زنة الجوال 50 كيلوجراما، و15 جوال نخالة ناعمة زنة الجوال واحد 40 كيلوجراما، و21 جوال نخالة ناعمة زنة الواحد 50 كيلوجراما.

وفي الحوامدية تم مصادرة 10 قاروصة سجائر لعدم وجود فواتير، وضبط 660 علبة سجائر دون فواتير بأوسيم، وضبط 33 جوال دقيق بلدي مدعم باطفيح، مع مصادرة 10 قاروصة سجائر مجهولة المصدر ببولاق الدكرور، وكذلك ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم بالمنيرة الغربية.

مضبوطات التفتيش في 6 أكتوبر

وفي مدينة 6 أكتوبر تم مصادرة:

- 3 آلاف كيلوجرام من الزيوت مجهولة المصدر.

- عدد 5 براميل طحينة زنة الواحد 50 كيلو و150 كيلو خل، و100 كيلو زيت حار، و250 كيلو طحينة لبيع سلع مجهولة المصدر.

- ضبط 20 أسطوانة بوتاجاز و1860علبة سجائر .

وأضحت غريب أن الحملات شملت منطقة الهرم حيث تم ضبط 17 عبوة زيت طعام مجهول المصدر دون فواتير أو بيانات، و1316 علبة سجائر لبيعهم بأزيد من السعر الرسمى دون فواتير، بالإضافة إلى ضبط عدد 88 جوال دقيق بلدي مدعم، وفي العجوزة تم ضبط 190 بطاقة تموينية بأحد المخابز، و1890 علبة سجائر دون فواتير، والتحفظ على 8 جوال دقيق استخراج 72% بمخبز أفرنجي، كما تم 4020 علبة سجائر دون فواتير ولعدم الاعلان عن الأسعار بالعمرانية، ومصادرة 248 علبة سجائر ببولاق الدكرور، و كذلك 80 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر بالواحات البحرية.