خالد عبد السلام: ورشة الإلقاء بمهرجان المسرح المصري هدفها بناء الإنسان

قال الفنان خالد عبد السلام مسؤول ورشة الإلقاء ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي المصري، إن الدورة السادسة عشر للمهرجان والمرتقب انطلاقها السبت المقبل، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام، من الدورات المسرحية المهمة التي تشهد كثيرا من الفعاليات والعروض المسرحية المتميزة.

أضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ورشة الإلقاء والتمثيل ضمن مهرجان المسرح تقّدم لها عدد كبير من الطلاب والجمهور لحضور الورشة تجاوز الـ300 شخص، وجرى اختيار نحو 75 طالبًا للمشاركة، مضيفًا: «هذا العام أول مرة يجري عقد جلسات ورشة الإلقاء والتمثيل قبل افتتاح مهرجان المسرح، بدأت يوم 6 يوليو، محاضرات الإلقاء، بالتناوب مع الفنان أحمد مختار، الذي يقدم ورشة حرفية التمثيل، بما يمنح المشاركين مزيدًا من الوقت».

ورش إلقاء وتمثيل بمهرجان المسرح المصري

وتابع: «الورش تعمل على أساس منهج علمي وفني، والأهم من ذلك العمل على بناء الإنسان والجهاز الروحي للفنان قبل جهاز النطق، إيه قيمة الفنان إذا كانت مخارج الألفاظ صحيحة ويتحدث بشكل جيد دون أن يكون إنسانًا صادقًا ومحبًا لمن حوله».

وشدد على أن الإيمان بأن الفنون والذائقة الفنية العالية عند الإنسان تجعله بعيدًا عن التطرف، محبًا للآخر، لأن ما يميز الفنان هو الجانب الإنساني الذي يتمتع به، وهو ما أخبرت به الطلاب في أول يوم لورشة الإلقاء بأن دعائم العمل الأساسي هو الانضباط والحب والاجتهاد.