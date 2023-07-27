درجات الحرارة غدا.. المحسوسة 45 مئوية في بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم، بيانًا بكافة تفاصيل درجات الحرارة غدًا الجمعة 28 يوليو، إذ تصل العظمى في كل من القاهرة والوجه البحري 38 مئوية، والمحسوسة 41، السواحل الشمالية 33، والمحسوسة 36، جنوب سيناء 43، والمحسوسة 45، شمال الصعيد 42، والمحسوسة 44، وأخيرًا جنوب الصعيد 44، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

توقعات الحرارة غدا

وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، إذ أن موعد انكسار الموجة بداية من السبت المقبل 29 يوليو، وحتى لحظة تراجع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات، وتظل حالة الطقس شديد الحرارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية الغربية، مائلة للحرارة رطبة ليلا على كافة الأنحاء.

ويسود غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلا عن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المردية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية

درجات الحرارة غدا

وسجلت درجات الحرارة غدا على كافة مدن الجمهورية بالتفصيل على هذا النحو:

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 38 - 41

- أكتوبر 39 - 42

- بنها 38 - 40

- دمنهور 37 - 40

- وادي النطرون 38 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 39

- الزقازيق 38 - 41

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 40

- دمياط 36 - 39

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 41 - 43

- كاترين 36 - 38

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 42

- شرم الشيخ 43 - 45

- الإسكندرية 33- 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 30- 36

- السلوم 32- 35

- سيوة 38- 41

- رأس غارب 42- 45

- الغردقة 42- 44

- سفاجا 41- 43

- مرسى علم 43- 45

- شلاتين 42- 45

- حلايب 36- 39

- أبو رماد 38- 41

- رأس حدربة 37 - 40

- الفيوم 40 - 42

- بني سويف 40 - 42

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 45

- قنا 44 - 45

- الأقصر 43- 44

- أسوان 44- 45

- الوادي الجديد 43- 44

- أبوسمبل 42- 43.