توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر «بنات» وأماكنها وسنوات الدراسة

تترقب طالبات الثانوية الأزهرية إعلان تنسيق كليات جامعة الأزهر «بنات» وأماكنها وسنوات الدراسة، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، واعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس.

تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات أدبي وعلمي

تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات أدبي وعلمي من المتوقع أن يكون تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات قريبا من العام الماضي، الذي كان بكليات طب بنات القاهرة بدرجة «625» بنسبة 96.15%، بينما تنسيق كليات طب بنات دمياط «620» درجة بنسبة 95.38 %، وطب بنات أسيوط «616» درجة بنسبة 94.77 %، وذلك بحسب تنسيق العام الماضي.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بنات 2023 جامعة الأزهر

ومن المتوقع أن ترتفع الحدود الدنيا للقبول بالكليات الأزهرية 2023 بما يتجاوز 1%، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2022، على أن يكون التنسيق المتوقع للكليات كالتالي:

تنسيق كليات الطب

- طب البنات بالقاهرة 630 درجة بنسبة 97%.

- طب بنات دمياط 626 درجة بنسبة 96.5%.

- طب بنات أسيوط 622 درجة بنسبة 96%.

- طب الأسنان بنات بالقاهرة 620 درجة بنسبة 95.5%.

- صيدلة بنات القاهرة 615 درجة بنسبة 94.5%.

أماكن كليات جامعة الأزهر بنات علمي وأدبي

- هندسة بنات القاهرة 600 درجة بنسبة 92%.

- تمريض بنات القاهرة 595 درجة بنسبة 91%.

- علوم بنات القاهرة تخصص عام 585 درجة بنسبة 90%.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات شعبة الصحافة والإعلام 560 درجة بنسبة 85%.

- المعهد الفني للتمريض 570 درجة بنسبة 88%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقد اليوم، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023، وجاءت النتيجة بنسبة نجاح 59.34% للقسم العلمي، بينما نسبة النجاح في القسم الأدبي جاءت 46.63٪.