موعد صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2023.. اعرف التفاصيل

يحل موعد صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول منه، لصرف المقررات والحصص التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات والبالغ عددهم 23 مليون أسرة، وذلك من منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية.

صرف السلع التموينية

ويتحدد صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات، وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وينص على:

- صرف المقررات الشهرية لأصحاب بطاقات التموين يتم على مدار 30 يوما من بداية الشهر لنهايته.

- صرف التموين يتم من أي منفذ بقال في نطاق محافظة صدور البطاقة التموينية فقط.

- لا يسمح لحامل بطاقة التموين أن يصرف السلع من محافظة أخرى غير محافظته.

حصة بطاقة التموين من السلع

وتلتزم منافذ البقالين، بصرف حصة بطاقة التموين من السلع المحددة لها وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية، بناء على القرار الوزاري المقنن لنصيب الأسرة من سلع التموين، وتشمل الحصة على:

- يحصل الفرد على البطاقة على زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- يحصل الفرد على البطاقة على كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على للبطاقة الواحدة.

- تحصل كل بطاقة على كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو يتم صرف بديلا عن الأرز عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.