ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. مي عمر تفقد جنينها

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن حقق مسلسل علاقة مشرعة نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال بمشهد دخول «بثينة»، الدور الذي تجسده مي عمر في حالة انهيار شديدة بعد فقدانها طفلها وكانت ترافقها صديقتها دينا «بسنت شوقي» التي نصحتها بعد إخبار زوجها بفقدان الطفل.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

وبالفعل لم تخبر «بثينة» زوجها ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة بهذا الخبر، إذ قالت له إنها كانت تظل في منزل صديقها «دينا» لتعرضها لوعكة صحية وباتت معها من أجل الاطمئنان عليها.

وخلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة أخبر ياسر جلال «بثينة» عن العلاقة التي تجمع بين «أمجد» الدور الذي يجسده مراد مكرم وصديقتها دينا وأن «أمجد» أخبره بانه سوف يتزوج من دينا عن قريب الأمر الذي جعل مي عمر في حالة من التعجب.

وجاءت من ضمن أحداث الحلقة من مسلسل علاقة مشروعة هو تهديد ابنة «عمرو» ياسر جلال بفضحها ونشر الفيديوهات التي تم تصويرها عن طريق صاحب المسابقة التي اشتركت فيها دون علم والدها.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.