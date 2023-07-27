السعودية تلغي لاصق التأشيرات من جواز السفر لـ12 دولة.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية عن إلغاء اللاصق الخاص بتأشيرة العمل والزيارة والإقامة، الصادرة عن عدد من قنصليات المملكة في نحو 12 دولة، واستبدالها بالتأشيرة المطبوعة، مع التأكيد على وجود مهلة زمنية تساعد الحاصلين على تلك التأشيرات لاستبدالها في المواعيد المحددة.

السعودية تلغي لاصق التأشيرات

وبحسب المعلن عبر وكالة الأنباء بالمملكة «واس» فإن الهيئة العامة للطيرن في السعودية تلغي لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة، وتستبدل بالتأشيرة المطبوعة على ورق A4.

وجاءت ضمن الدول التي سيتم تطبيق فيها إلغاء لاصق التأشيرة، كل من باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وتركيا وسريلانكا وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أنه سيتم السماح لجميع القادمين للمملكة العربية السعودية، بالدخول إلى أراضي المملكة للأشخاص الذين يحملون تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة في الدول الـ12، وذلك وفق الجدول الزمنس الذي وضعته الهيئة لتطبيقه لكل دولة.

الجدول الزمني لتطبيق القرار

وحددت هيئة الطيران المدني بالسعودية الجدول الزمني للدول الـ12، بحسب تكون الأولي هي باكستان ويبدأ العمل بالتأشيرة المطبوعة بداية من 24 يوليو الجاري، بينما تبدأ اليمن من 26 من يوليو، وتكون السودان في 2 أغسطس 2023، وأوغندا 7 أغسطس المقبل، ولبنان 9 أغسطس، فيما تكون نيبال في 14 أغسطس.

ويلغي العمل بالتأشيرة اللاصقة في تركيا 16 أغسطس، وتكون سيريلانكا 21 من شهر أغسطس، بينما تكون كينيا 23 أغسطس، والمغرب 28 أغسطس، وتايلند 30 أغسطس، فيما تكون آخر دولة من الـ12، التي تلغي فيها التأشيرة اللاصقة هي فيتنام، ويكون الجدول الزمني الخاص بها في 4 سبتمبر 2023.