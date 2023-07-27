مصرع طفلة في حادث تصادم ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوفاة طفلة صدمتها سيارة شمال بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة بعد أن صدمتها سيارة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى توجيه سيارة إسعاف بالانتقال إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى ناصر العام

وانتقلت سيارة إسعاف فرع بني سويف وتبين أن الجثة لطفلة وتدعي «منار.ك.م» 4 سنوات، وجرى نقلها إلي مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.