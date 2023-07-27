توقعات تنسيق معهد معاوني القضاء بنات.. نفس الدرجة لعلمي وأدبي

يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية خلال الفترة الحالية في البحث عن الكليات التي تتناسب مع المجاميع والدرجات التي حصلوا عليها، مما يوضح بعض من ملامح حياتهم خلال الفترة المقبلة، وهناك العديد من المعاهد والكليات الأزهرية، على مستوى الجمهورية ليلتحق بها الطلاب.

تنسيق معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

ويعتبر معهد معاوني القضاء بكليات الدراسات الاسلامية والعربية للبنات، واحدًا من المعاهد التي تهتم بعض الفتيات بمعرفة الحد الأدنى للالتحاق به في تنسيق الثانوية الأزهرية، وبناء على تنسيق العام الماضي، فالالتحاق بهذا المعهد يتطلب على طالبة الشعبة الأدبية، أن تحصل بحدنى أدنى على 442 درجة، أي 70.16%، وهو نفس الحد الأدنى لقبول طالبات الشعبة العلمية.

ويعتبر معهد معاونى القضاء للبنات، واحد من المعاهد التي تؤهل الخريجات للعمل في مجال القضاء، وتخصصاته المختلفة، كالعمل في المحاكم على سبيل المثال، أو مثلا العمل في الشهر العقاري فضلا عن مكاتب المحاماة.

معهد معاوني القضاء للبنات

وتدرس الطالبات خريجات الثانوية الأزهرية، بعد التحاقهن بالمعهد مواد القانون، التي تؤهلها للعمل به، إلى جانب بعض المواد الأخرى المرتبطة بالدين والشريعة، كمادة أصول الدين، مادة الشريعة الإسلامية الفقه أصول الفقه، أما عن المواد التي تدرسها الطالبة، المرتبطة بالقانون والقضاء وغيره، فهم: مادة الشريعة والقانون القانون الخاص القانون العام، ومادة الصحافة والإعلام الصحافة والنشر الإذاعة والتليفزيون العلاقات العامة والإعلان.