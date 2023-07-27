طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يتفوقون على الأدبي.. «حصلوا على أعلى النسب»

أعلن الأزهر الشريف قائمة أوائل الثانوية الأزهرية، وعمت الفرحة منازلهم بعد اتصالات هاتفية أجراها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، هنّأهم خلالها بتفوقهم، معربًا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

أوائل الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية

وعلى عكس المعتاد، حصد طلاب الشعبة العلمية هذا العام أعلى النسب بين الأوائل، متفوقين على الشعبة الأدبية، وجاءت نسبة صاحب المركز الأول على الشعبة العلمية 99.85% بمجموع 649، حصدتها الطالب أسماء عبدالله السماحي، بمحافظة كفر الشيخ، والطالبة حبيبة السيد خليفة أيضا من محافظة كفر الشيخ وكذلك الطالب عصام هلال الحريري من محافظة الغربية بالنسبة ذاتها.

وحصل 4 طلاب من الشعبة العلمية أيضا على المركز الرابع، منهم الطالب أسامة محمد رمضان محمد عراقي، معهد كفر الشيخ، بمجموع 648 بنسبة 99.69%، والطالبة أشرقت إبراهيم معهد فتيات السلطان راشد النموذجي بالقاهرة، والطالب محمود حسين السيد بمحافظة الشرقية، كما حصل 8 طلاب على المركز العاشر في الشعبة العلمية وذلك بمجموع 647 بنسبة 99.54%.

وبالشعبة الأدبية جاءت نسبة الأول على الشعبة هذا العام نحو 97.94%، والتي حصلت عليها الطالبة ثراء سمير الرشيدي من محافظة الجيزة، وحصلت الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن من محافظة القاهرة على المركز الثاني بنسبة 97.46%، كما حصدت الطالبة ندى حسين السعودي بالغربية المركز الثاني مكرر بنسبة 97.46%.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وأعلن الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ظهر اليوم في مؤتمر صحفي، وتفاصيل نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري، خلال مؤتمر صحفي، وشهد المؤتمر إعلان أسماء الأوائل بجميع الشُّعب، وكذا نسب النجاح العامة، كما أعلنت مواعيد الطعون، وطرق الحصول على النتيجة.