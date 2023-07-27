أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الكهرباء.. إعلان مواعيد انقطاعها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات اليوم، إن أزمة انقطاع التيار الكهرباء حدثت على مدار 11 يوماً ومستمرة، مشيرا إلى أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة، تستهلك توربينات محطات الكهرباء كميات أكبر من الوقود حتى تعمل بنفس كفاءة العمل، قائلا: «نستهلك كمية محددة من الغاز والمازوت، إذا كانت درجة الحرارة عادية في اليوم العادي، ولكن مع الحرارة المرتفعة تحتاج إلى كميات أكبر للعمل بنفس مستوى الكفاءة»، كما أوضح ما يلي:

تصريحات رئيس الوزراء حول انقطاع الكهرباء

- أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

- نحتاج وقت الذروة 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

- كل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

- هناك تنسيق كامل بين الوزارات المختلفة في أزمة انقطاع الكهرباء.

- ما حدث هو تخفيف للضغوط، ومن ثم هناك اضطرار لقطع أو تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي.

رئيس الوزراء: انقطاع الكهرباء ليس مرتبطاً فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات

- للأسف قيل إنه في شهر أغسطس أيضا ستكون درجات حرارة متوقعة مرتفعة غير مسبوقة، وبناء ذلك تحركت مع الوزراء والجهات كلها للتعامل مع هذه الأزمة، والموضوع ليس مرتبطاً فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات.

- وجهت جميع الجهات بترشيد الإنارة في المباني الحكومية والشوارع.

- يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس فقط، بدءا من يوم الأحد 6 أغسطس، سيجري العمل في المصالح الحكومية بنظام «الأون لاين» وفقا لما يراه كل وزير في الوزارات المعنية.

- اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيجري الإعلان عن مواعيد قطع التيار الكهربائي في كل منطقة.

- خطة الدولة وقف تصدير الغاز بالكامل خلال فصل الصيف.

- مصر تنتج كمية من المازوت وتستورد أخرى.

- لا مشاكل في حقل ظهر، ولولا مشروعات الكهرباء لتوافر التيار 3 ساعات فقط على مدار اليوم.

- انقطاع الكهرباء سيكون فقط عن المبانى السكنية، ولن نستطيع قطع التيار الكهربائي عن المستشفيات أو منشآت استراتيجية.

- «ليه ما بنقطعش الكهرباء عن الأماكن الساحلية والسياحية؟» بمنتهى الأمانة الأماكن السياحية مصدر دخل قومي للدولة، وهناك سياحة خارجية في البلد وناس بتدفع بالعملة الصعبة.

- لو قطعنا الكهرباء عن الأماكن الساحلية، السائح لن يأتي، ونحاول بقدر الإمكان منع قطع الكهرباء عن المنشآت الاستراتيجية والخدمية والمناطق السياحية التي تدر دخلا.