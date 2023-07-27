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باحثة بمرصد الأزهر توضح عبر قناة الناس أسباب انتشار ظاهرة العنف عند الأطفال

كتب:

مريم جاد
09:37 م | الخميس 27 يوليو 2023
باحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف

باحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف

قالت مريم عبد الجواد، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن من أسباب انتشار ظاهرة العنف عند الأطفال، المستوى الأسري والمستوى المجتمعي.

غياب الآباء من العوامل الأسرية الأساسية لظاهرة العنف عند الأطفال

تابعت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «البيت» المذاع على قناة «الناس»، أن المستوى الأسري يضم عدم تواصل الآباء مع الأبناء وتلك من الأسباب الأساسية مثل غياب تواصل الأب والابن عن بعضهما  وممارسة الطفل لبعض العادات الخاطئة وعدم وجود رقيب أو مناقشة بينه وبين والده وإذا وجد العكس فإنه سيتم القضاء على تلك الظاهرة منذ البداية وعدم جعلها تتطور وصعوبة جعل المجتمع يقوم بتشكيل الابن بصورة سيئة.

الأعمال الفنية غير المراقبة سببا للعنف عند الطفل

أضافت الباحثة أنه من أسباب المستوى المجتمعي الأعمال الفنية غير المراقبة من الآباء والرتونية أيضا التي توجد بها مظاهر عنف التي تشجع الطفل على تجربتها.

أوضحت «عبد الجواد»، أن استيعاب الطفل يبدأ منذ بلوغه السنتنين وكل سن عمري يختلف بالتكوين والتشكيل للطفل ويفضل من البداية وضع حلقة من التواصل بين الطفل والآباء وخلق المساحة الآمنة للمناقشة فيما بينهم والتعامل مع التصرفات الخاطئة بطريقة عملية وراقية.

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